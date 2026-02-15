Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi

        Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, il merkezi ve ilçelerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:53 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de etkisini sürdüren kuvvetli fırtına, il merkezi ve ilçelerde günlük hayatı olumsuz etkiledi.

        Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyündeki limanda bulunan bazı tekneler parçalandı. Balıkçılar, denizde sürüklenen tekne parçalarını kendi imkanlarıyla toplamaya çalıştı.

        Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle dalgalarla karaya taşınan odun parçaları, Kilitbahir-Şehitler Abidesi istikametindeki Havuzlar mevkisinde yolu kapladı. Sürücüler, odun parçalarıyla kaplanan yolda güçlükle ilerleyebildi.

        Öte yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde Cevat Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anafartalar Yerleşkesi yakınındaki bir ağaç devrildi, Kemal Paşa Mahallesi Stadyum Caddesi'ndeki Gazi Ortaokulu bahçesindeki bir ağaç ikiye bölündü.

        Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde Sahil Mahallesi'ndeki kordon, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle sular altında kaldı. Denizdeki bir tekne de dalgalarla birlikte karaya çıktı.

        Beldedeki Mıhlı Mahallesi'nde ise bir evi su bastı. Bazı vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden dışarı çıktı. Beldede ulaşımda da aksamalar yaşandığı öğrenildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00-11.00-15.00, Bozcaada'dan saat 07.00-10.00-14.00 seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği, Geyikli'den saat 19.00 Bozcaada'dan saat 18.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        Kahvaltıya giderken hayatını kaybetti
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Otelde yangın faciası!
        Otelde yangın faciası!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Eğlence mekanına kurşun yağdırdı! O anlar kamerada!
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle feribot saatlerinde değişiklik yapıl...
        Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle feribot saatlerinde değişiklik yapıl...
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
        Çanakkale'de kayıp olarak aranan 86 yaşındaki kişinin cesedi bulundu
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle trafiğe kapandı
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı
        Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatıldı
        Gelibolu'da "bilinçli avcılık" kursu açıldı
        Gelibolu'da "bilinçli avcılık" kursu açıldı