        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de kadın sadekar Anadolu Medeniyetleri Sergisi açtı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:19
        Çanakkale'de yaşayan sadekar Ayfer Adaş, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak tasarladığı takıların yer aldığı Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı.

        Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle açılan sergide sadekar Adaş'ın, Anadolu medeniyetlerinin yazı öncesi sembolleri, ritüel nesneleri ve arkeolojik formlarından ilham alarak tasarladığı 55 parça takı yer aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sadekar Adaş'ın Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni açmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek takılarını tasarladığı sergisi, kurumumuzca Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ilk sergilerden biri. Ülkemizin, Çanakkale'nin ve Troas Bölgesi'nin eşsiz kültürel mirasından etkilenilerek hazırlanan bu serginin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Ayfer Adaş da Anadolu Medeniyetleri Sergisi'nin emeğinin bir ürünü olduğunu belirterek, "Günümüzde geleneksel sadekarlık mesleğini icra eden kadın çok az. Özellikle Çanakkale bölgesinde hiç yok. Ben bunu yaşatmaya çalışıyorum. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

        Mitolojinin çocukluğundan beri hayatında yer aldığını aktaran Adaş, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan ablasının tasarımlarında kendisine yön verdiğini söyledi.


        Adaş, sözlerine şöyle devam etti:

        "Her zaman Anadolu medeniyetlerinden beslendim. Bu mesleği öğrenmek için Kapalıçarşı'da ustalarımızdan eğitim aldım. Bu kadim mesleği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Ermeni bir usta tarafından yetiştirildim. Maalesef bu meslekte ustalarımız kadar çıraklarımız da çok az. Bu mesleğin geleneksel tarafıyla yaşatılması gerekiyor. Teknoloji her zaman hayatımızda olmalı ama bu meslekte minimum noktada olmalı. Bir kadın sadekar olarak bu zanaatı yaşatmak için elimden geleni yapıyorum."

        Serginin açılışına Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

        Sergi, 22 Şubat tarihine kadar görülebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

