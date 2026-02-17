Canlı
Habertürk
Habertürk
        Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı

        Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı

        Biga Belediyesinin tiyatro ekibi, "Lysistrata - Kadınlar Savaşı" isimli oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:10 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:10
        Biga Belediye tiyatrosu Çanakkale'de sahne aldı
        Biga Belediyesinin tiyatro ekibi, "Lysistrata - Kadınlar Savaşı" isimli oyunu Çanakkale'de izleyiciyle buluşturdu.

        Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, şubat ayı kültür sanat programı kapsamında düzenlendi.


        Antik Yunan edebiyatının önemli komedi eserlerinden biri olan oyun, 14 Şubat'ta sahnelendi.

        Oyunun ardından değerlendirmede bulunan Biga Tiyatrosu'ndan Murat Gülcen, gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Desteklerinden dolayı belediye başkanlarına teşekkür eden Gülcen, "Biga Belediye Başkanımıza ve Çanakkale Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları, bu güzel salonun kapılarını açtıkları için minnettarız. 14 Şubat gibi anlamlı bir günde sahnede olmak ve Çanakkale halkının yoğun ilgisiyle karşılaşmak bizi çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

