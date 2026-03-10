Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Biga'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Hamdibey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Biga'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Hamdibey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi.

        Kocagür köyü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı" adı verilen alanda yapılan programa katılan Kaymakam Refiki Osman Nuri Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan ve Orman İşletme Müdürü Semih Aydın da fidan dikti.

        Törene Biga Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Kerime Sezgin, Biga Kadastro ve Mülkiyet Şefi Muhammet Akkaya da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

