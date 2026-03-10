Biga'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Hamdibey Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi.



Kocagür köyü mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler 500 çam fidanını toprakla buluşturdu. "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hatıra Ormanı" adı verilen alanda yapılan programa katılan Kaymakam Refiki Osman Nuri Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan ve Orman İşletme Müdürü Semih Aydın da fidan dikti.



Törene Biga Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Kerime Sezgin, Biga Kadastro ve Mülkiyet Şefi Muhammet Akkaya da katıldı.



