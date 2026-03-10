Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Gün'den meyve üreticilerine "arıları koruyun" çağrısı

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, meyve ağaçlarının ilaçlama döneminde arı popülasyonunun zarar görmemesi için üreticilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 12:22 Güncelleme:
        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Gün'den meyve üreticilerine "arıları koruyun" çağrısı

        Lapseki Arıcılar Birliği Başkanı Nurettin Gün, meyve ağaçlarının ilaçlama döneminde arı popülasyonunun zarar görmemesi için üreticilere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

        Dünya meyve ihracatında önemli bir yere sahip olan Lapseki'de mart ayının ilaçlama dönemi olduğunu hatırlatan Gün, arıların tarımsal üretimdeki hayati rolüne dikkati çekti.


        Tarım ilaçları nedeniyle her yıl çok sayıda arıcının mağduriyet yaşadığını ifade eden Gün, "Arı olmadan meyve olmaz. Değerli üreticilerimizden, mart ayı başta olmak üzere yıl boyunca kullandıkları ilaçlara çok dikkat etmelerini, arılara zarar vermeyen ürünleri tercih etmelerini istiyoruz." dedi.

        Arıların tozlaşma sürecindeki önemini vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

        "Çiçek ile arı arasında bir alışveriş vardır; arı olmazsa o çiçek meyveye dönüşmez. Arıların olmadığı bölgelerde meralardaki otların bile yetişmediği bir gerçektir. Bu konu sadece arıcıları değil, tüm insanlığı ilgilendiren bir meseledir. Örneğin Amerika'da bademlerin döllenmesi için arıcıya kovan başına 150 dolar ödeme yapılıyor. Bizim de bu bilinçle arılarımızı korumamız gerekiyor. Çiftçilerimizden bu hassasiyeti bekliyoruz."

        Gün, arıların korunmasının hem ekosistem hem de meyve kalitesi ve verimliliği için vazgeçilmez bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Tuğba 5. kattan düşüp öldü! Profesör eşe 'kasten öldürmeden' suç duyurusu!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        Avrupa ve Asya arasında LNG yarışı
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        İki kadını 60 kez bıçaklayıp öldürdü! İndirimle müebbet!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Aksaray'da akran cinayeti... İkisi de 16 yaşında!
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada mütalaa aç...
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restoratörün ölümüne ilişkin davada mütalaa aç...
        Biga'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu
        Biga'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hatıra ormanı oluşturuldu
        Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıkların verilen emirlerle günümüze...
        Çanakkale Savaşları'nda yaşanan kahramanlıkların verilen emirlerle günümüze...
        Karabiga Panayırı Yıllar Sonra Yeniden Hayat Buluyor
        Karabiga Panayırı Yıllar Sonra Yeniden Hayat Buluyor
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restarotör Tuğba Yavaş'ın ölümünde mahkeme eşi...
        Çanakkale'de 5. kattan düşen restarotör Tuğba Yavaş'ın ölümünde mahkeme eşi...
        Çanakkale'de "Savaşın Gölgesinde Kadın" Paneli Düzenlendi
        Çanakkale'de "Savaşın Gölgesinde Kadın" Paneli Düzenlendi