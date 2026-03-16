Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Gelibolu Yarımadası'nda 18 Mart'ta gerçekleştirilecek törenlerin provası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 13:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şehitler Abidesi'nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provada, 2. Kolordu Komutanlığı'nda görevli askerler bando eşliğinde geçit töreni ve ardından saygı atışı yaptı.

        Prova kapsamında Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tören alanında incelemelerde bulundu.

        Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelenler de provayı ilgiyle izledi, askerlerle fotoğraf çektirdi.

        Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinliklerinin hazırlıklarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

        Tören alanında son provaların yapıldığını ifade eden Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti:

        "Her yıl olduğu gibi 111'inci yıl dönümünde de o büyük zaferi, o büyük kahramanları yine hatırlayacağız. Büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Çanakkale'yi geçilmez yapanları, o büyük komutanları, Gazi Mustafa Kemal Paşa'mızı, Cevat Paşa'mızı, Selahattin Adil Beyler'i, Seyit Onbaşı'yı, Ezineli Yahya Çavuş'u, Bigalı Mehmet Çavuş'u ve o büyük askerleri, o büyük insanları yine hayırla yad edeceğiz. Millet olarak o büyük zaferi kutlayacağız. Bir kez daha bu toprakları bize vatan yapanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları hayırla anacağız ve onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı bir kez daha dünyaya ilan edeceğiz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o büyük hatıraya, o büyük kahramanların hatıralarına dünya durdukça her daim sahip çıkacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

