Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de huzur uygulamalarında farklı suçlardan yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 9-16 Mart tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 165 kişi, 4 bin 95 araç incelendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 31 kişi yakalandı, 725 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.


        Toplamda, 264 gram narkotik madde, 172 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, 2 bin 827 av tüfeği fişeği, 2 hassas terazi, 2 el telsizi, uyuşturucu ticaretinden el edilen 27 bin 800 lira ele geçirildi.

        Uygulamalarda 63 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli tutuklandı.

        İkamette kumar oynattıkları tespit edilen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Kumar oynadıkları tespit edilen 16 kişiye idari işlem yapıldı, ayrıca kumar oyununda kullanılan 49 adet iskambil kağıdı ile 87 bin 350 lira ve 2 adet çeyrek altına el konuldu.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 40 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

        İl genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 2 şüpheliye ait 1 ikamet ve 1 işyerinde yapılan aramalarda, 1 adet elektronik sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 3 adet kompresör motoru, 198 bin 200 adet boş makaron, 14 bin 700 adet doldurulmuş makaron,114 paket tütün,12 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        NATO ülkelerinden Trump'a olumsuz 'Hürmüz' yanıtı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        Savaşın gölgesindeki körfez turizmi
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Trump'ın telefonu sürekli çalıyor: "Kontrolden çıktı"
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Prof. Dr. İlber Ortaylı son yolculuğuna uğurlanıyor
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        "Her hanenin harcama yapısı farklı"
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        Kuşadası'nda ifadeler ortaya çıktı
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Onuachu tarihe geçmeye hazırlanıyor!
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        Oscar kırmızı halısında moda ve şıklık yarışı
        GPS'siz konum bulan robotlar
        GPS'siz konum bulan robotlar
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        "14 gün sonra sensiz kalacağımı bilmeden..."
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        İki esnafın kavgası feci bitti! Can kaybı ve yaralılar var!
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        3 bin yıllık antik kentte sürpriz mesaj: Kıskanan çatlasın
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Atan ve tutan zirveye taşıdı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Kuşları besleyip hayata veda etti... Büyük acı!
        Geceye damga vurdu
        Geceye damga vurdu
        Alevler içinde kaldı
        Alevler içinde kaldı

        Benzer Haberler

        İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu "şehitler diyarına" ulaştı
        İstanbul'dan Çanakkale'ye yürüyen gazi torunu "şehitler diyarına" ulaştı
        Çanakkale'de Kıbrıs gazisi Akar son yolculuğuna uğurlandı
        Çanakkale'de Kıbrıs gazisi Akar son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart törenlerinin genel provası yapıldı
        Şehitler Abidesi'ndeki 18 Mart törenlerinin genel provası yapıldı
        Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor
        Şehitler Abidesi'nde 18 Mart tören hazırlıkları devam ediyor
        Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı
        Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi törenlerinin provası yapıldı