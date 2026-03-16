Çanakkale'de Kıbrıs gazisi Akar son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Oktay Akar'ın cenazesi toprağa verildi. Akar için Küçükkuyu beldesinde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kıbrıs gazisinin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omzunda camiye getirildi. Cenaze törenine, Akar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ayvacık Kaymakamı Mustafa Karali, Çanakkale Merkez Komutanı Kıdemli Albay Ercan Öten, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile askeri erkan katıldı. Kılınan namazın ardından Akar'ın cenazesi, Küçükkuyu Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

