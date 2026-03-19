        Haberleri Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        AK Parti'li Gider, Gelibolu'da partililerle bayramlaştı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da partilerle bir araya gelerek bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 20:42 Güncelleme:
        AK Parti'li Gider, Gelibolu'da partililerle bayramlaştı

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Gelibolu'da partilerle bir araya gelerek bayramlaştı.

        Gider, Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ve AK Parti Gelibolu İlçe Başkanı Samet Ak ile Gelibolu Öğretmenevi'nde Ramazan Bayramı arifesinde partililerle buluştu.

        Gider, burada yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan savaşlara değinerek, "Bu dönemde Allah'a şükür 25 yıldır ülkeyi yöneten bir liderle gidiyoruz ve dünya liderleri içinde şu anda etkinliği en yüksek, tecrübesi en yüksek adamla, Recep Tayyip Erdoğan ile böyle bir döneme girmek Türkiye için bir şans." dedi.

        Kurtuluş Savaşı'na, Atatürk ile girmek nasıl bir şanssa, Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlığında, bilgi birikiminde ve becerisindeki bir liderle ilerlemenin Türkiye Cumhuriyeti için bir şans olduğunu dile getiren Gider, "Bizim kimseden bir korkumuz yok ama asla savaşa taraf değiliz. Biz ne savaşa girmeye tarafız ne de etrafımızda savaşların olmasına." değerlendirmesinde bulundu.

        Dünyadaki insansız hava araçlarının yüzde 65'ini Türkiye'nin sattığını ifade eden Gider, sözlerine şöyle devam etti:

        "ABD, Çin falan değil biz satıyoruz. Hani bazen çıkıyor CHP diyor ya 'Patriot füzelerini nereye koydunuz?', 'S 400 füzelerini nereye koydunuz?' Sen ne yapacaksın? Başka memleketin ajanı mısın? Ben de bilmiyorum nereye konduğunu, o askeri bir bilgidir. Askerde de bilmesi gerekenler biliyor, onu herkes bilmez. Sen bileceksen bizim artık, neler ürettiğimizi bil ama onları merak etmiyor diyor ki 'Sinop'ta balıkları ürküttün.' Balıklar ürkmez de Özgür Özel ürküyor. "

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!

        Benzer Haberler

        Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Biga'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
        Bursa'dan uyuşturucu madde getirirken Çanakkale'de yakalandı
        Bursa'dan uyuşturucu madde getirirken Çanakkale'de yakalandı
        Biga'da protokol bayramlaştı
        Biga'da protokol bayramlaştı
        Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
        Vali Toraman, trafik denetimlerine katıldı
        Vali Toraman, trafik denetimlerine katıldı
        Biga'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Biga'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı