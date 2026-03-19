Biga'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 52,53 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından tutuklandı.

