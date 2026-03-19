Gelibolu'da yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında bilgilendirme standı açtı. Kurum girişinde açılan stantta vatandaşlara yaşlılık döneminde sağlıklı yaşam, beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler verildi. Sağlık personeli, yaşlı bireylerin karşılaşabileceği sağlık sorunlarına yönelik broşürler dağıttı ve soruları yanıtladı. Etkinlik kapsamında ayrıca fizyoterapi odasında fiziksel aktivite çalışmaları gerçekleştirildi. Yaşlı bireylerin günlük yaşamda uygulayabilecekleri basit egzersizler gösterildi.

