        Lapseki'deki ​Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokuluna ek bina yatırımı

        AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Ahmet Evran, ​Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokuluna kazandıracakları 8 derslikli ek bina projesinin 2026 yılı yatırım programına alındığını bildirdi.

        Giriş: 26.03.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Evran, yaptığı açıklamada, çocukların daha iyi, modern ve donanımlı bir eğitim ortamına kavuşmalarını hedeflediklerinin altını çizdi.

        Hızla büyüyen ve gelişen Lapseki'nin önemli bir ihtiyacına cevap veren projeyle çocukların çağın gerekliliklerine uygun, güvenli ve nitelikli bir okulda eğitim görmelerine katkı sağlayacaklarını belirten Evran, şunları kaydetti:

        "Eğitim, güçlü yarınların en sağlam temelidir. Bu bilinçle çıktığımız yolda, ilçemizin geleceğine yatırım yapmaya, çocuklarımız için en iyisini hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Lapseki'miz için durmak yok, yola devam. ​Hüseyin Akif Terzioğlu İlkokulumuza kazandıracağımız 8 derslikli ek bina projesi, 2026 yılı yatırım programına resmi olarak alındı. Sadece bir bina değil, evlatlarımızın geleceği için modern bir eğitim yuvası inşa ediyoruz. 90 Milyon lira yatırımla hayata geçecek projemizde 8 yeni derslik, beden eğitimi ve çok amaçlı salonlar, kütüphane ve modern laboratuvar, faaliyet ve oyun odaları, mescit ve idari ofisler yer alacak. Eğitime yapılan her yatırım, Lapseki'nin yarınlarına atılan en güçlü imzadır. En kısa sürede ihalesi gerçekleştirilecek olan bu dev yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

