Ayvacık´ta trafik kazası: 2 yaralı

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Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ayvacık istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan 17 TA 158 plakalı otomobil sürücüsü O.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçtaki sürücü O.O. ve Y.Ç. yaralandı.

Ezine Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılarının iyi olduğunu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

ÇANAKKALE 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:12

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 17:56

YATSI 19:21

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