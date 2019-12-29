Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

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Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege'de etkisini arttıran poyraz fırtınası sebebiyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün GökçeadaKabatepe hattında Gökçeada'dan saat 10.00'da, Kabatepe'den de saat 15.00'de sefer yapılacağı, onun dışındaki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi. Öte yandan ÇanakkaleEceabatKilitbahir hattındaki seferler aksamadan devam ediyor.

ÇANAKKALE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:58

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