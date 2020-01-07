Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

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Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.

Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti.

ÇANAKKALE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:00

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