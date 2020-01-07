Çanakkale'nin bazı ilçelerinde okullar tatil edildi

Çanakkale'nin Çan ve Yenice ilçelerinde görülen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.
Çanakkale genelinde etkili olan şiddetli kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Çan ve Yenice ilçelerinde dünden bu yana etkili olan kar yağışı sebebiyle bugün okulların 1 günlüğüne tatil edildiği açıklandı.
Dün de Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeeada ilçelerindeki tüm okullar poyraz fırtınası sebebiyle tatil edilmişti.
ÇANAKKALE
07 Ocak 2020 Salı
- İMSAK 07:00
- GÜNEŞ 08:30
- ÖĞLE 13:25
- İKİNDİ 15:49
- AKŞAM 18:11
- YATSI 19:35