<br>Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, Türk Polis Teşkilatı´nın kuruluşunun 175´inci yıldönümü nedeniyle sosyal mesafeli çelenk töreni düzenlendi.<br>Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen çelenk törenine, İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman başta olmak üzere, koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda teşkilat mensubu katıldı. Tören İl Emniyet Müdür Faruk Karaduman´ın Atatürk Anıtı´na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı´nın okunmasıyla çelenk töreni sona erdi. Törenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN<br>2020-04-10 10:43:08<br>
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