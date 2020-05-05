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Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'na çocuklardan farkındalık klibi

DHA

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle `Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda´, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganlarıyla, klip hazırladı. Lapseki ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde `Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda´, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye´ sloganları kullanılarak, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Hafta boyunca, trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak...

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası'na çocuklardan farkındalık klibi

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´de, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle `Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda´, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye' sloganlarıyla, klip hazırladı.<br>Lapseki ilçesinde, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinliklerinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde `Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda´, `Trafikte Her Yıl Daha İyiye´ sloganları kullanılarak, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarına devam ediliyor. Hafta boyunca, trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak için trafik güvenliğine katkı sağlayacak ve örnek teşkil edecek davranışlar, basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılıyor.<br>Lapseki Kaymakamlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, evlerinde topluma mesajlar veren dövizleri tutup, seslendirdikleri sloganlarla video klip hazırladı. Sosyal medyada paylaşılan klip, yoğun beğeni aldı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-05-05 16:48:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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