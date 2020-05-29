Bozcaada'ya feribot seferleri, 3 güne çıkarıldı

<br>Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine, koronavirüs salgını nedeniyle haftada 1 gün yapılan feribot seferleri, normalleşme kapsamında 3 güne çıkarıldı. <br>BozcaadaGeyikli hattındaki feribot seferleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 15 Nisan'da haftada 1 güne düşürüldü. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapılan Gestaş firmasınca normalleşme kapsamında yeni karar açıklandı. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada 3 güne çıkarıldığı duyuruldu.<br>Bozcaada'daki kafe ve restoranlarda da 1 Haziran'dan itibaren hizmet verilmeye başlanacak. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Burak GEZEN<br>2020-05-29 17:33:42<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.