Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi tamamlanıyor

<br>ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımı süren Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi, yüzde 90 oranında tamamlandı. Yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan kule, sıra dışı tasarımıyla kentin simgelerinden biri olacak.<br>Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 34 milyon 200 bin TL bedelle Kalabaklı Köyü Radar Tepesi mevkiinde yapımına 2017 yılının Mart ayında başlanılan Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi'nin yüzde 90'lık kısmı tamamlandı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, alanı gezerek, çalışmalarla ilgili Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü'den bilgi aldı.<br>Bu yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan ve 100 metre yüksekliğinde tasarlanan kule, eşsiz ve sıra dışı tasarımıyla Çanakkale´nin simgelerinden biri olacak. Çanakkale´nin en gözde yatırım projelerinden biri olan kule tamamlandıktan sonra; 7 yerel, 49 ulusal düzeyde HD ses ve görüntü kalitesinde kablosuz TV yayınlarına ulaşılmasını sağlayacak.<br>Çanakkale Karasal-Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi projesi kapsamında yer alan sosyal tesislerde; ziyaretçi birimleri, çok amaçlı salon, sergi salonu, restoran, oditoryum, hediyelik eşya alanı, GSM operatörleri, Telekom'a ait birimler ve açık rekreasyon alanları da yer alacak.<br> DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)<br>2020-06-10 15:27:49<br>
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