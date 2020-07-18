Köyüne beton yol yapılan muhtar şiirle teşekkür etti

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Oğlanalan köyü yolu beton kaplanınca, muhtar, yazdığı şiirle emeği geçenlere teşekkür etti.

Yenice’ye bağlı Oğlanalan köyünün muhtarı Mustafa Seyhan’ın, köy yolunun tamamlanmasının ardından sosyal medya hesabından bir şiir paylaşarak, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Sosyal medya takipçileri ‘Asrın örnek muhtarı, işi bilen ve takip eden, vizyon sahibi, çalışkan mı çalışkan, daha ne olsun birader. Durmak yola devam’ diye yorumlarda bulundular.

Muhtarın devlet yetkililerine yazdığı şiir ise şöyle;

Mutluyum

Yolumuz yapıldı dostlar, mutlu olup gülmek lazım.

Yol medeniyet demektir, kıymetini bilmek lazım.

Kaymakamla encümene müteşekkir olmak lazım.

Yapımına katkı sunan Muhtar kimmiş sormak lazım.

Açılış için vekilleri memlekete davet lazım.

Adaptandır bu davete tabiki icabet lazım.

Hizmet veren siyasiye seçimlerde destek lazım.

Emek veren her işçiye incelikle hürmet lazım.

Yolda kalmış garibana halin nedir sormak lazım.

Gelip geçen insanlardan hayır dua almak lazım.

Yarım kalan yerlerini tamamlayıp açmak lazım.

İyi günde kötü günde dostlar kimmiş görmek lazım.

Yolu yapan mühendisi iyilikle anmak lazım.

Sebep olan başkan kimmiş halkımıza sunmak lazım.

Garipleri hor görmeyip onu Hızır sanmak lazım.

Bize gurur yapmak değil mütevazı olmak lazım.

Yeni gelen Kaymakama hatır gönül sormak lazım.

Köy hakkında kendisine biraz bilgi vermek lazım.

Gözden uzak olsak bile gönül yolu yapmak lazım.

Ülke bizim yollar bizim bize yardım etmek lazım.

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