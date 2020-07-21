‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılanlar, bu süreçte çektikleri fotoğrafları sergiye dönüştürdü. ‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisi büyük ilgi gördü.

Biga Belediyesi tarafından 20192020 döneminde Atatürk Kültür Merkezi’nde Cemal Sepici eğitmenliği ile düzenlenen fotoğrafçılık kursuna katılan kursiyerlerin fotoğraflarının yer aldığı çalışmalar Biga Belediyesi'nin destekleriyle sergi yapıldı.

‘Adım Adım Biga’ fotoğraf sergisinin açılışına Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Eğitmen Cemal Sepici ve kursiyerler ile fotoğraf severler katıldı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, kursiyerlere teşekkür ederek, yaptıkları çalışmalarda başarılar diledi.

Açılışın ardından sergiyi gezen Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a, Cemal Sepici tarafından fotoğraflar hakkında bilgiler verildi. Başkan Erdoğan daha sonra Cemal Sepici’ye plaket takdim etti.

Biga’nın sokak ve caddelerinden, köylerine kadar uzanan fotoğrafların yer aldığı sergi, Biga Belediyesi’nin giriş katında ziyaretçilerini bekliyor.

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