Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Ege Denizinde bulunan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 52.04 kilometre olarak belirlediği 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 23.41’de meydana geldi.
Yerin 43.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.