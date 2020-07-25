Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem

"O kurnadan bu kurnaya"

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssü Ege Denizinde bulunan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 52.04 kilometre olarak belirlediği 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 23.41’de meydana geldi.

Yerin 43.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.