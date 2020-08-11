Çanakkale Özbek köyünde orman yangını

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Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında 1 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde saat 15.25 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangında 1 dönüm ormanlık arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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