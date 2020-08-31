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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için uğurlandı

DHA

Çanakkale´de gırgır tekneleri, yeni av sezonu için uğurlandı


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/BİGA (Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE´nin Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı´nda son hazırlıkların tamamlandığı gırgır tekneleri, düzenlenen törenle denize uğurlandı. Teknelerin bir bölümü Marmara ve Karadeniz'e, bir bölümü de Kuzey Ege Denizi´ne doğru yol aldı. Palamut, sardalya, istavrit ve hamsi avlayacaklarını söyleyen reisler, sezondan umutlu olduklarını, bol balık ile fiyatları ucuzlatacaklarını söyledi.
Kemer Köyü Balıkçı Barınağı´nda düzenlenen törene Biga Kaymakamı Mustafa Can, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Kemer Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ile gırgır teknelerinin reisleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış konuşmalarının ardından dua yapıldı ve kurdele kesildi. Törene katılanlar, rıhtıma bağlı gırgır teknelerinin yanına giderek, reislerine ve tayfalarına `rastgele´ deyip, bereketli av sezonu diledi.
'Tatar Reis' isimli gırgır teknesinin kaptanı Murat Aksoy, yasak dönemi boyunca 23 tayfa ile birlikte teknenin bakımını yaptıklarını, ağları tamir ettiklerini, cihazların bakımını yaptıklarını belirterek, "2020-2021 av sezonu bu gece saat 24.00 itibarıyla açıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun. İnşallah hayırlı bir av olur. Beklentilerimiz yüksek. Bu akşam itibarıyla Marmara Denizi'ne açılacağım. Hava koşulları uygun olursa Karadeniz´e de açılmayı düşünüyorum. Bu yasak döneminde balıklarımız havyar attı ve büyüdüler. Biz de bu geceden itibaren yakalayacağımız balıklarla halkımıza ucuz balık yedirmeyi hedefliyoruz" dedi.
'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin sahibi ve reisi Nadir Karabiber ise "Yeni sezondan beklentimiz yüksek. Bu akşam Ege Denizi´ne açılacağız. İnşallah sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkları avlayacağız. Bu pandemi döneminde çok doğal bir besin kaynağı olan balığı bol tutup ucuz şekilde yedirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Çok çalıştık ve iyi hazırlandık. 33 tayfamız ile bereketli bir av sezonu bekliyoruz. Pandemiye yönelik tedbirlerimiz de hazır. Dezenfektanımız, maskelerimiz tamam, sağlık kontrollerimiz de yapıldı" diye konuştu.
Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çiftçi ise iyi av yılı olacağını tahmin ettiklerini söyleyerek, "Bütün sahilleri takip ediyoruz. Palamut, hamsi ve istavrit bol olacak. İşte bugünlerde palamut balığı gitmeye başladı. Bir hafta 10 gündür aldı başını Çanakkale´den dışarıya çıktı gidiyor. Bu nedenle 15 Ağustos´ta av sezonu başlasın istedik. Palamut balığı havyarını dökmüş, büyütmüş gidiyor. 15 Nisan´da başlayıp 1 Eylül´e kadar devam eden 4,5 aylık genel bir av yasağımız var. Av yasağının başlangıcını 1 Nisan´a çekelim, sezon da 15 Ağustos´ta başlasın, dedik ama dinletemedik" dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ise "211 binin üzerinde 12 bine yakın balıkçımızın bizden ruhsatlı olduğunu görüyoruz. 5 bin 400 balıkçının ruhsatlarını yenileyerek, 2019 yılında balıkçılık yaptığını gördük. 2019 yılında 5 bin tona yakın bir balığın avlandığını gördük. Tabi su ürünleri istihsali açısından 8 bin tonları buldu. Bunun parasal değeri ise 2019 yılı için 250 milyon TL´lik parasal değeri var" diye konuştu.
Kemer Balıkçı Barınağı´nda bulunan bazı gırgır teknelerinin reisleri, `vira bismillah´ diyerek, denize açıldı. Bazıları Ege Denizi´ne, bazıları da Marmara ve Karadeniz´e avlanmaya gideceklerini, palamut, sardalya, hamsi ve istavrit gibi balıkları avlayacaklarını belirtti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2020-08-31 14:51:04

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