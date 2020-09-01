Lapseki MYO’da öğrenci kayıtları başladı

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Lapseki Meslek Yüksek Okulu (MYO)’nda 20202021 eğitimöğretim yılının ilk kayıtları alındı.

Lapseki Meslek Yüksek Okulunda yeni akademik yılın ilk kaydını, Lapseki Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya ile Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz yaptı. Gerçekleştirilen işlemlerin ardından öğrencilere kimlik kartı ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Lapseki Meslek Yüksek Okulu Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Engin Gür, okulu tercih eden öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Okul idaresinden edinilen bilgide 510 öğrencinin yeni kayıtlarını tamamlaması ile birlikte mevcudun bin 610'a yükselmesi öngörülüyor. Kaymakam Çelikkaya ve Belediye Başkanı Yılmaz’da öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

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