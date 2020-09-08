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AK Partili Turan: İki kule arasındaki bağlantıyı gururla izleyeceğiz

DHA

AK Partili Turan: İki kule arasındaki bağlantıyı gururla izleyeceğiz


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Asya ile Avrupa ankraj blokları arasına geçici çalışma halatı olarak adlandırılan kılavuz halatının çekilmeye başlamasının ardından, "Şimdiye kadar boğazda yükselen kuleleri gördük. Artık iki kule arasındaki bağlantıyı gururla izleyeceğiz" dedi.
1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisini oluşturan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi yolu' için ilk adım atıldı. Asya ile Avrupa ankraj blokları arasına, geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan kılavuz halat çekilmeye başlandı.
1915 Çanakkale Köprüsü´nün yapım çalışmalarının pandemi sürecine rağmen tedbirler alınarak hız kesmeden devam ettiğini belirten AK Partili Bülent Turan, "Köprümüzde kulelerin inşası tamamlanmıştı, bugün de iki kulenin birbirine bağlanması çalışmaları başladı. Köprünün tamamlanmasıyla şehrin ulaşım, sanayi, ticaret, tarım ve turizm gibi birçok alanda önemli bir avantaj yakalayacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından biri olan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak `Kedi yolu´ için kılavuz halat yani geçici çalışma halatı çekiliyor. Şimdiye kadar boğazda yükselen kuleleri görüyorduk, artık iki kule arasındaki bağlantıyı gururla izleyeceğiz. Ülkemizin vizyon projeleri arasında yer alan 'Altın gerdanlık' iki kıtayı tekrar birbirine bağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bu tarihi yatırımda emeği geçen herkese, köprüde çalışan kardeşlerimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Ülkemize ve Çanakkale´mize hayırlı olsun" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2020-09-08 12:55:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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