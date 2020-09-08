1915 Çanakkale Köprüsü'nde kılavuz halat çekimi nedeniyle Boğaz gemi geçişlerine kapatıldı-2



1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDE KILAVUZ HALAT, İKİ KITAYI BİRBİRİNE BAĞLADI

1915 Çanakkale Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisini oluşturan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi yolu' yapımı için geçici çalışma halatı olarak da adlandırılan iki kılavuz halattan birisi Asya yakasından Avrupa yakasındaki kuleye çekildi. 1915 Çanakkale Köprüsü, şimdilik çekilen çelik halat ile de olsa iki kıtayı birleştirmiş oldu. Çalışma nedeniyle Çanakkale Boğazı 10 saat süreyle transit gemi geçişlerine kapalı kaldı.

Bir kıtadan diğer kıtaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ilk bağlantısını oluşturan geçici çalışma halatı olarak da bilinen kılavuz halatın çekilmesi için çalışmalara sabah 05.00'de başlandı. Lapseki yakasındaki kuleden Gelibolu yakasındaki kuleye kılavuz halatın çekilmesi çalışmaları nedeniyle Çanakkale Boğazı da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Lapseki yakasındaki kulenin güney yönündeki kılavuz halatı bir romörköre bağlanarak çekilmeye başlandı. Bu işlem 9 saat sürdü. Bir ucu çekilerek Gelibolu yakasındaki kuleye ulaştırılan kılavuz halat, gerdirilerek deniz seviyesinden yukarıya doğru kaldırıldı. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle çalışmalar saat 14.00'de sonlandırıldı.

Lapseki yakasındaki kulenin kuzey yönündeki diğer kılavuz halatın Gelibolu yakasındaki kuleye çekilmesi çalışmaları da ileri bir tarihe ertelendi. Daha önce saat 17.00'de açılması planlanan Çanakkale Boğazı, bu nedenle saat 15.00 itibariyle yeniden çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine açıldı.

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Lapseki Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2020-09-08 15:55:22



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