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Biga'nın kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı

DHA

Biga'nın kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlandı


ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı´nda düzenlenen törenle kutlandı. Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, "Bu yıl hem Biga´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını hem de Biga Belediyesi´nin 150'nci yılını kutlayarak çifte mutluluk yaşıyoruz" dedi.
Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesi´nin Hükümet Meydanı´nda Atatürk Anıtı´na çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Kaymakam Mustafa Can, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, gaziler, okul müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan bir konuşma yaparak, "Milli Mücadele yılları bütün sıkıntıları ve zorlukları ile bizim gururla andığımız ve ecdadımızı hayırla yâd ettiğimiz yıllardır. Bizlere bu toprakları vatan kılan, vatan kalması için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ecdadımızın fedakarlıklarını anlayarak daha çok çalışacağız" dedi.
Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Biga´mızın Milli Mücadele Destanı'nın 98'inci yıldönümünü her yıl artan minnet ve kıymet duygularıyla idrak ederken, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak içimizde hiçbir zaman eksilmeyen birlik ve beraberlik duyguları, coşku ve heyecanla pandemi tedbirleri kapsamında bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Biga´nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yılını hem de Biga Belediyesi´nin 150'nci yılını kutlayarak çifte mutluluk yaşıyoruz. Birinci Dünya Savaşı´nın ardından Türk milletinin 1919 yılında Samsun´da Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ün liderliğinde başlattığı İstiklal mücadelesi tüm yurdun olduğu gibi Biga´mızın üzerindeki kara bulutları da dağıtmaya başlamıştı. 30 Ağustos´ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde düşmanın tepesine indirilen yumruk, ülkenin her yerinde hissedilmiş, Türk ordusu ve yerel silahlı güçlerin de desteğiyle iki yıldan fazla Yunan işgalinde kalan Biga´mız, 18 Eylül 1922´de Yunan ve İngiliz askerini vatan topraklarından çıkarmıştı. Türk ordusu, 18 Eylül akşamı Hükümet binasından Yunan bayrağını indirip şanlı Türk bayrağını göndere çekmiştir. Geçmişini bilmeyen milletler geleceklerine asla yön veremezler. Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bizler geçmişimizi unutmadan çocuklarımızla, gençlerimizle, gelecek neslimizle el ele kol kola emin adımlarla yürüyeceğiz. Bizler, halkımızın verdiği destekle çıktığımız kutlu hizmet yolculuğunda ilçemiz ve ülkemiz için, büyük ve güçlü Türkiye sevdasıyla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Osmanlı Devleti sonrasında Türkiye Cumhuriyeti´nin kuruluş aşamasının bir yapı taşı olan Biga´mızın düşman işgalinden kurtuluşunda önemli rol oynayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarına ve tüm şehitlerimize Allah´tan rahmet diliyorum. Gazilerimiz ve tüm isimsiz kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve dua ile anıyorum."
Tören, Dumlupınar Ortaokulu öğrencisi Arda Çetin´in `Vatan İçin´ adlı şiirini okuması ve Biga Belediyesi´ne hizmet etmiş en yaşlı emekli personeller Yaşar Özdemir, Nuri Çorlu, Nuri Çiftçi, Sadettin Yaşar ve Hüseyin İdi´ye Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz tarafından plaket takdim edilmesiyle sona erdi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)
2020-09-18 15:19:02

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