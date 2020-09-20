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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor

İHA

Güreş devesine traktörü ile antrenman yaptırıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yaşayan Sefer Taşkın, traktörü ile devesini güreşlere hazırlıyor. Taşkın, “Bunlar keyif devesi insanı dinlemez, elle çekmek zor oluyor. Bizim gücümüz deveyi çekmeye yetmiyor. Traktörle götürüp getiriyoruz. Bu şekilde devemizi güreşlere hazırlıyoruz” dedi.
Çan ilçesine bağlı Küçüktepe köyündeki deve damında ‘Coşkun Altar’ isimli güreş devesine bakan Sefer Taşkın (63), devesine traktörü ile antrenman yaptırarak güreşlere hazırlıyor. Sefer Taşkın, her gün devesine bakmak, güreşlere hazırlamak için köye geldiğini ve devesini traktörle yürüttüğünü söyledi. Taşkın, “Baba mesleği devecilikle uğraşıyorum. Güreş deveme her gün traktörümle antrenman yaptırıyorum. Bu hafta antrenmanlara başladık. Nasip olursa bu sene güreşlerde Çanımızı temsil edecektir. Başpehlivan bir devedir. Baş güreşlerde güreşmektedir. Her gittiği yerde güzel güreşir, bizi mahcup etmez Allah’ın izniyle. Antrenmanlara yavaş yavaş başladık. Sezona hazırlanıyoruz. Pandemi sürecinde deve güreşlerinin olup olmayacağına büyüklerimiz karar verecek. Çan Belediye Başkanımız Bülent Öz deve güreşlerini yaparsa bizler de bu güreşte en güzel bir şekilde Çanımızı temsil etmeye çalışacağız. Bizim işimiz bu. Devemi her gün traktörle 5 kilometre gitmek ve 5 kilometre gelmek şartıyla 10 kilometre yürütüyorum. Bunlar keyif devesi, insanı dinlemez, elle çekmek zor oluyor. Bizim gücümüz deveyi çekmeye yetmiyor. Traktörle götürüp getiriyoruz. Bu şekilde devemizi güreşlere hazırlıyoruz” dedi.

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