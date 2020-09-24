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Çanakkale'nin içme suyunu sağlayan barajda doluluk yüzde 28'e düştü

DHA

Çanakkale'nin içme suyunu sağlayan barajda doluluk yüzde 28'e düştü


Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 28,70'e kadar düştü. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 62,12 olan, 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda, şu an 15 milyon 531 bin metreküp su kaldı.
Çanakkale, geçmiş yıllara oranla bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlarda su seviyesi düştü. Kent merkezinin içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'nda da su miktarı büyük ölçüde azaldı. Geçen yıl eylül ayı ortasında barajdaki doluluk oranı yüzde 62,12 iken, bu yıl aynı dönemde bu oran yüzde 28,70'e geriledi.
Atihisar Barajı'nda geçen yıl eylül ayı ortasında 33 milyon 615 bin metreküp su bulunuyordu. Bu yıl yağış olmadığı için su miktarı 15 milyon 531 bin metreküpe düştü. Barajın su kapasitesinin üçte birinin de altına düşen su seviyesi alarm vermeye başladı. Baraj havzasında, yaşanan kuraklık nedeniyle küçük adacıklar ortaya çıktı. Havzada suyun çekildiği bölgelerde ortaya çıkan toprak yapısı, çatlayan görüntüsüyle kuraklığı gözler önüne serdi. Suyun bittiği alanlarda ağaç gövdeleri de gün yüzüne çıktı. Ağaç gövdelerinin üzerindeki midyelerin de kuruduğu görüldü.
Atikhisar Barajı'nda, sonbahar mevsimindeki yağışların gecikmesi nedeniyle su miktarı ciddi oranda azalırken, bu durumun devam etmesi halinde su sıkıntısı çekilmesinden endişe ediliyor. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale Burak GEZEN
2020-09-24 12:34:25

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