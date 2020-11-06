Çanakkale'de FETÖ'den aranan kişi yakalandı

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ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.'yi Yenice ilçesinde düzenledikleri operasyon ile yakaladı. Gözaltına alınan A.D.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2020-11-06 18:14:42



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