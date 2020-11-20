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1915 Çanakkale Köprüsü tabliyesinin ilk bloğu geldi

DHA

1915 Çanakkale Köprüsü tabliyesinin ilk bloğu geldi


Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak `Kedi Yolu'nun yapımı devam ederken, köprü tabliyesinin ilk bloğu da Çanakkale'ye geldi. Gölcük'ten özel bir gemiyle getirilen tabliye bloğu, 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında.  
Çanakkale Boğazı´nda, Avrupa ve Asya yakalarını ilk kez birleştirecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü´nün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılmıştı. Geçen aylarda ise 318 metrelik kuleler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle tamamlanmıştı. Ardından da Kedi Yolu yapımı için kılavuz halatlar çekilerek, Avrupa ve Asya kıtaları çelik halatla birbirine bağlanmıştı.  
Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımına devam edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu' yapımı devam ediyor. Kedi Yolu'nun halatları çekildikten sonra üzerinde çalışılacak platform örülmeye başlandı. Yaklaşık 600 metrelik bölümü tamamlanan Kedi Yolu Platformu, Asya yakasından Avrupa yakasına kadar uzanacak. Köprünün ana halatları Kedi Yolu üzerinde yapılacak çalışmalarla çekilecek. Askı halatlarının montajı da tamamlandıktan sonra tabliye bloklarının montajına başlanacak. 
İLK TABLİYE BLOĞU ÇANAKKALE'YE ULAŞTI
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tabliyesi 89 bloktan oluşacak. İlk tabliye bloğu ise, Çanakkale Köprüsü'nün tabliye bloklarını üreten Çimtaş firmasına ait "GMK-1" isimli gemiyle Gölcük'ten Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Çanakkale Köprüsü'nün bölgeye ulaşan ilk tabliye bloğu 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığında. Ana halatlar ile askı halatlarının montajının ardından, tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak ve tabliye teşkil edilmiş olacak.
TASARIMDA İNCE DETAYLAR
1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.
18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAK
Proje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Burak GEZEN
2020-11-20 15:12:15

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