Çanakkale´de uyuşturucu operasyonu

ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran 9 şüpheli hakkında işlem yaptı, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan 1 kişi de gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 16-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak suçundan 6 olayda 9 şüpheli hakkında işlem yaptı. 9 kişi ardından serbest bırakıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüpheli M.I. hakkında işlem yapıldı ve adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerde 0,38 gram, metamfetamin, 65,51 gram esrar, 6 sentetik ecza, 3,01 gram skunk ve 34,09 gr sentetik cannabinoid ele geçiridi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)
2020-11-24 18:05:40
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