Biga’da 3 köy ve 5 mahalle karantina altına alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 3 köy ve 5 mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında; Güleç, Kemer ve Kozçeşme köyleri ile ilçenin Sakarya, Yeniceköy, Şirintepe, Hamdibey ve Turan mahallelerinde saptanan Korona virüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina altına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.