Maden Jeologları Derneği Başkanı Şentürk yeni altın rezervini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maden Jeologları Derneği Başkanı Şentürk yeni altın rezervini değerlendirdi

İHA

Maden Jeologları Derneği Başkanı Şentürk yeni altın rezervini değerlendirdi

Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, Söğüt’te bulunan altın rezervini değerlendirdi. Bu rezervlerin ülke açısından çok değerli olduğuna değinen Şentürk, “Türkiye yılda ortalama 160 ton altın ithal ediyor. Bu tip madenlerimiz işletildikçe bu ithalat giderek azalacak. Aynı zamanda biz ithal ettiğimiz altını işleyip ihraç ediyoruz. Bu kaynaklarımızı işleyip ihraç ettikçe ülkemiz çok büyük bir katma değer kazanacak” dedi.

"Altın varlığı ülkemiz açısından çok önemli"
Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, Söğüt’te keşfedilen altın rezerviyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu tür rezervlerin ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Şentürk, “Ülkemiz dünyanın en fazla altın ithal eden ülkeleri arasında hep ilk 3’e giren ülkelerden birisi. Dolayısıyla bizim altın ithalatındaki miktarımızı azaltacak burası üretime geçtiği zaman. Çok önemli bir kaynak bu anlamda. Ortalama 160 ton altın ithal ediyoruz 1015 yıllık bir ortalama. Bunun sadece 40 tonunu geçtiğimiz yıl ki bu da bir rekordu 40 tona yakın bir kısmını Türkiye’den karşılamıştık. Aradaki açık bu tip madenlerimiz aranıp bulundukça gittikçe daha da azalacak. Bunun tabi altın söz konusu olduğundan dolayı doğrudan doğruya bir rezerv. Bizim rezervlerimizle ilgili bir şey ülke ekonomisindeki çarpanları çok büyük. Çünkü biz ithal etmiş olduğumuz altının belli bir kısmını işleyerek tekrar ihraç ediyoruz. Kendi ülkemizde çıkartıp, kendi ülkemizdeki mamulleri ihraç ettiğimiz işlenmiş altını ihraç ettiğimiz zaman ülkemize çok büyük bir katma değer kazandıracak. İkinci ama bence çok önemli bir boyutu daha var bence ekonomimize. Bizim ülkemizde halkımızın geleneksel tasarruf aracı altın. Yani bu ithal edilen altınların hemen hemen yarısı, burada tam net bizim elimizde istatistikler yok ama bunlar düğünlerde, sünnetlerde takı olarak veriliyor. İnsanlarımız kıt kanaat bir şekilde tasarruf ettikleri paralarını, tasarruflarını altınla değerlendiriyorlar. Kara günler için, şu an onun da içinden geçiyoruz, Covid19 gibi, şu an yaşadığımız dönemler gibi. Böyle bakıldığı zaman da yine çok kaba hesaplarla, çok net olmayan hesaplarla 3 bin ton ile 5 bin ton arasında, biliyorum aradaki makas çok büyük ama maalesef elimizde kesin rakamlar yok, böyle bir altın rezervinin de insanlarımızın yastık altı tabir edilen şekliyle ülkemizde var olduğunu biliyoruz. Bu tabi ki bizim için büyük bir güvence, büyük bir sigorta” dedi.
Pandemi sürecinde altına olan ilginin daha da arttığını hatırlatan Şentürk, bu talep artışı nedeniyle, ithalatın 300 tona yaklaşacağını, bu durumda altından doğan cari açığın yükseleceğini de vurguladı.

"Altın madenciliğinde geç kaldık"
Bulunan rezervin, madencilik alanında da çok önemli olduğunun altını çizen Şentürk, “Ben Maden Jeologları Derneği Başkanıyım. Söğüt bizim arayıp bulduğumuz, meslek olarak, bunlar önce aranması bulunması gereken şeyler. Yer kabuğunun altında gizli halde bulunan maden yatakları. Bunlar arayıp bulduğumuz madenlere bir tanesini daha ekledik. Bunun çok güzel bir öyküsü var. Cumhuriyet ilan edildikten hemen kısa bir süre sonra Atatürk’ün ilk kurduğu madencilik teşkilatı Altın Arama ve İşletme İdaresi. Bu kurulduktan 63 yıl sonra ancak biz Ovacık Bergama altın madenini keşfederek maden üretmeye başladık. Baya geciktik. Ama 2000’li yıllarda bu arayı baya kapattık. Yoğun arama yapıldı ülkemizde. Bu aramacılık sayesinde bugün 18 tane altın işletmemiz var. Bunlara bir yenisi daha Söğüt’te eklendi. İşin madencilik kısmı da kısaca bu şekilde. Şu anda işleyen 18 tane altın madenimiz var. İşletmeye hazır veyahut işletmeye çok yakın 10’a yakın projemiz de bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Çanakkale’deki Kirazlı projemiz. Maalesef bir takım şeylerden dolayı duraksadı. Ama onlar da çok yakın bir zamanda işletmeye geçecekler. Bunun haricinde aramalar çok yoğun bir şekilde yapılıyor. Aramacılıkla ilgili şöyle bir durum var; Madencilikte bu maden aranan ruhsatlardan çok az bir kısmında maden keşfi yapılabiliyor. Bir istatistik var, 250 tane ruhsattan 1 tanesi ancak madene dönüşüyor. Bu ciddi anlamda yatırımcılar için sıkıntılı bir durum. Buraya yatırım yapan insanlar için. Dolayısıyla risk sermayesi açısından yatırımcı çekmekte güçlük çeken, özellikle ihtisas sahibi yatırımcıların yatırım yapacağı bir alan burası. Ama ülkemizde yeterince maden şirketimiz var. Bunlar yerli veya yabancı sermayeli Türk şirketleri. Hepsi Türk şirketleri kimisinin sermayesi yabancı olabiliyor. Veya yabancı yerli ortaklığı olabiliyor. Çok sayıda maden şirketimiz aktif bir şekilde çalışıyor. Geçenlerde, olumsuz bir habermiş gibi verildi ama Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğümüz de maden arama ruhsatları veriyor bu şirketlerimize. Bu şirketlerimiz de yoğun bir şekilde bunların üzerinde çalışıyorlar. Bunların arasında gerçekten çok umut vadeden maden projelerimiz var” diye konuştu.
Türkiye’nin maden çeşitliliği açısından jeolojik yapıları itibariyle önemli bir kuşakta bulunduğunu da vurgulayan Maden Jeologları Derneği Başkanı Ahmet Şentürk, “Bu kuşakta bulunduğundan dolayı potansiyelimiz çok fazla. Bunların şu ana kadar 18 tanesini işletmeye açmış durumdayız. Altın madenciliği açısından söylüyorum. Bir o kadar da yakın bir gelecekte işletmeye açılacağını gördüğümüz projelerimiz var. Onun da ötesinde arama faaliyetleri yürütülüyor. 1985 yılında bir mevzuata değişiklik yapıldı. Maden aramacılığı kamu faaliyeti olmaktan daha ziyade özel sektör tarafından gelir amaçlı faaliyet alanına dönüştü. Bu sayede biraz önce belirttiğim gibi çok yüksek bir risk unsuru olan bu maden aramacılığında kamu kaynaklarının kullanılmasında imtina etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ki bütün dünyadaki devletler de bu şekilde. Çünkü çok riskli bir alanda kamu kaynaklarını sarf etmek istemiyor devletler. Özel sektör bu işin içerisine girdi. İşin içerisine girerken dünyadaki en uygulamalar da ülkemize geldi. Bunlar daha çok yabancı sermayeli Türk şirketleri tarafından onların yapmış olduğu performansla ülkemize getirildi. Hem onlar geldiler, gelir amaçlı olarak maden aramacılığını bizlere öğrettiler. Birçok keşifte bulundular. Bugün bulunan işletilen pek çok madenin arkasında bu yabancı sermayeli Türk şirketleri var. Bunlar hem madenleri buldular hem de bir yandan bundan daha önemli olanı çok önemli bir insan kaynağının oluşmasına vesile oldular. Şu anda bizim derneğimizin 450 üyesi var. Bunların hepsi için dünyanın en iyi uygulamalarını gerçekleştirebilecek nitelikte meslektaşlarım olduğunu söyleyebilirim. Bundan da çok büyük mutluluk duyuyorum” dedi.
Maden arama çalışmaları ve siyanür kullanımı üzerine tepkilere de değinen Şentürk, şunları söyledi:
“Son zamanlarda yine bu maden aramacılığıyla ilgili tepkiler oluşmaya başladı. Bunu bizim meslektaşlarımız hak etmiyor. Çok meşakkatli bir iş yapılıyor. Bir ifade var, ülkemizde kullanılıyor maalesef. ‘Siyanürle maden aranıyor.’ Bunlar 10 yıldır, belki daha fazladır ülkemizde söylenen bir şey. Artık bundan vazgeçelim. Çünkü böyle bir şey yok. Bu bir bilgi kirliliği. Ülkemizin yaşadığı bilgi kirliliği. Ben bunu birinci elden, Maden Jeologları Derneği adına bütün toplumumuza ilan ediyorum. Kesinlikle maden aramalarında siyanür kullanılmaz. Siyanür, madenler bulunduktan sonra çok izole edilmiş yatay ve dikey izolasyonu sağlanmış, çevreyle alıcı ortamla tamamen ilişkisi kesilmiş, çevreyle barışık işletmelerde çok kontrollü olarak madenin ayrıştırılmasında kullanılır.”
Şentürk, gelişen madenciliğin, çevresel değerlerin korunduğu yaşanılabilir bir çevreyi önceleyen işletmeler kurulmasını zorunlu kıldığını, projelerin kurulum aşamasında biyoçeşitlilik ve çevre koruma planlarının yapıldığını, işletme sonrasında da kapama ve doğaya yeniden kazandırma çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık'ta bir aylık olacak kızı için 31 adet Milli Piyango bileti aldı
YEREL HABERLER 31 Aralık'ta bir aylık olacak kızı için 31 adet Milli ...
Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus askeri römorkörü Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen Afgan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen Afgan ...
Çanakkale´de konteyner evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Çanakkale´de konteyner evde çıkan yangında yaşlı ...
Ayvacık'taki ev yangınında yaşlı kadın feci şekilde can verdi
YEREL HABERLER Ayvacık'taki ev yangınında yaşlı kadın feci şekilde ...
Bu yöntem şeytanın aklına gelmez Meyve suyu paketlerine gizlenen uyuşturucu maddeler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bu yöntem şeytanın aklına gelmez Meyve suyu ...
Yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölüme terk eden anne tutuklandı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini çöpe atarak ölüme terk eden anne ...
Çan’da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına alındı
YEREL HABERLER Çan’da bir mahallenin 5 sokağı karantina altına ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (5)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş ve askeri römorkör gemisi Çanakkale ...
Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi ve askeri römorkörü Çanakkale ...
Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi adliyeye sevk ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (4)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı
YEREL HABERLER Biga'nın İlyasalan köyü karantina altına alındı
654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ediliyor
YEREL HABERLER 654 yıllık tarihi Murat Hüdavendigar Camii restore ...
Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (3)
YEREL HABERLER Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Yeni doğan bebeğini çöpe atan annenin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini çöpe atan annenin görüntüleri ...
Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Tuvalette doğurdu bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi gözaltında Göbek bağı kordonu hala üzerindeydi
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini çöpe atan anne ve sevgilisi ...
Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek arkadaşı gözaltında
YEREL HABERLER Dünyaya getirdiği bebeğini çöpe atan anne ve erkek ...
Çanakkale´de çöp konteynerine terk edilen bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çanakkale´de çöp konteynerine terk edilen bebek ...
Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü Göbek bağı kordonu hala üzerindeydi Vicdansızlığın böylesi, yeni doğan bebeği çöp konteynerine attılar
YEREL HABERLER Çöp konteynerine atılan yeni doğmuş bebek öldü Göbek ...
Bayramiç´te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu
YEREL HABERLER Bayramiç´te koyun, tek batında 6 yavru doğurdu
Maden şirketlerinden pandemi hastanesine bir destek daha
YEREL HABERLER Maden şirketlerinden pandemi hastanesine bir destek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X