Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

İHA

Çanakkale'de korkutan balık ölümleri

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinin Tuzla ve Gülpınar köyleri içerisinde kalan Tuzla Çayı’nda çok sayıda balık telef oldu.
Tuzla Çayı’nın denizle birleştiği noktada çay yüzeyi ve kumsalda çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Geçen haftalarda öldükleri belirlenen balıklar için ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Tuzla Çayı’nda yaşanan balık ölümleri hakkında konuşan Tuzla köyü Muhtarı Necdi Ceylan, “Çayımızda son günlerde balık ölümlerinde 100200 arasında bir balık ölümüne rastladık. Fakat bu yıl kuraklık söz konusu olduğu için bu yağan yağmurlardan önce balıklar ölmeye başlamıştı. Genellikle ölen balıklar yaşını doldurmuş balıklar. Geçen yıl da bu tür balık ölümleri yaşanmıştı. Oksijen yetersizliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Küçük boyutlu balıklarda sorun yok. Büyük boyutlu balıklarda ölüm var. Gerekli mercilere de bilgilerini verdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale´de çay ile denizin birleştiği noktada balık ölümleri
YEREL HABERLER Çanakkale´de çay ile denizin birleştiği noktada balık ...
(Özel) Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, korona virüs durağan faza geçti Çanakkale’de korona virüs olgu sayısında durağanlaşma var
YEREL HABERLER (Özel) Hafta sonu kısıtlamaları işe yaradı, korona ...
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki tüm feribot seferleri ...
Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli
3.5 ayda 16 kilo verdi
YEREL HABERLER 3.5 ayda 16 kilo verdi
CHP’li meclis üyelerinden oy çıkmayan ilçelere ötekileştirme
YEREL HABERLER CHP’li meclis üyelerinden oy çıkmayan ilçelere ...
'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü
YEREL HABERLER 'Denizlerin prensi' lüferin kilosu 100 liraya düştü
Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili 
YEREL HABERLER Bayramiç Beyazı'na Avrupa Birliği tescili 
Çanakkale’de hafta sonunda sıcaklıklar artacak
YEREL HABERLER Çanakkale’de hafta sonunda sıcaklıklar artacak
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 55 kaçak göçmeni, ...
Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
YEREL HABERLER Yunanistan düzensiz göçmenleri ölüme terk ediyor
Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
YEREL HABERLER Sıfır aldığı aracın boyalı çıktığını iddia etti
Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde anıldı
YEREL HABERLER Mehmet Akif Ersoy, çocukluğunun geçtiği müze evde ...
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
AK Partili Makas: “Kentimizin ihtiyaçları öncelikli olmalı”
YEREL HABERLER AK Partili Makas: “Kentimizin ihtiyaçları öncelikli ...
Başkan Makas’ın ilçe ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Makas’ın ilçe ziyaretleri devam ediyor
Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız bırakmıyor
YEREL HABERLER Çan Belediyesi karantinadaki vatandaşları yalnız ...
Gökçeada'da Rum vatandaşlar noel ayini düzenledi
YEREL HABERLER Gökçeada'da Rum vatandaşlar noel ayini düzenledi
Çanakkale Radar Tepesinde korkutan yangın
YEREL HABERLER Çanakkale Radar Tepesinde korkutan yangın
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı
Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret
YEREL HABERLER Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X