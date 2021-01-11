Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.
YENGESİNİ VURAN GENCİ AĞABEYİ YARALADI
Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtı. Ağabey N.S. ise, kardeşi M.S.´yi havaya ateş açmaması konusunda uyararak, terlik fırlattı. Bu duruma sinirlenen M.S. pompalı tüfek ile ağabeyinin evine ateş açarak, yengesi H.S.´yi öldürdü. Ağabey N.S., evde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek, kardeşi M.S.´yi ağır yaraladı. M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA
2021-01-11 16:11:07
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.