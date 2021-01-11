Yengesini öldüren genci ağabeyi ağır yaraladı

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Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde pompalı tüfekle yengesini vurarak öldüren genci, ağabeyi de tabancayla vurarak ağır yaraladı.

YENGESİNİ VURAN GENCİ AĞABEYİ YARALADI

Olay, ilçeye bağlı Turan Mahallesi´nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre M.S. (26) sokakta silahla havaya ateş açtı. Ağabey N.S. ise, kardeşi M.S.´yi havaya ateş açmaması konusunda uyararak, terlik fırlattı. Bu duruma sinirlenen M.S. pompalı tüfek ile ağabeyinin evine ateş açarak, yengesi H.S.´yi öldürdü. Ağabey N.S., evde bulundurduğu tabanca ile ateş ederek, kardeşi M.S.´yi ağır yaraladı. M.S., Biga Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavisinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-01-11 16:11:07



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