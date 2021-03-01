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Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor (2)

DHA

Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları 4. gününde sürüyor (2)


FİBER TEKNE DENİZDEN ÇIKARILDIÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Laz Koyu açıklarında alabora olarak batan 5 metre boyundaki 'Çarpışantürk-1' isimli fiber tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bulunduğu 16 metre derinlikten çıkarıldı.Gökçeada Laz Koyu açıklarında geçen cuma akşamı fiber teknenin alabora olması sonucu kaybolan Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları dördüncü gününde devam ederken, olayın ikinci gününde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıdan 200 metre açıkta ROW cihazıyla yeri belirlenen 'Çarpışantürk-1' isimli 5 metre boyndaki fiber tekne, 16 metre derinlikten bir balon yardımıyla su yüzeyine çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sualtı Aramı Timi tarafından 16 metre derinlikteki tekneye balon bağlandı. Ardından balon şişirildi ve fiber tekne su yüzüne kaldırıldı. Sahil Güvenlik Botu tarafından balona bağlı olarak Uğurlu Limanı 'na getirilen tekne, bir işmakinesinin kepçesine bağlanarak sudan çıkarılıp, rıhtıma alındı.TEKNE İNCELEME BİTTİKTEN SONRA TESLİM EDİLECEKJandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, fiber teknenin alabora olmasının nedenini ortaya çıkartmak için detaylı araştırma yaptı. Fiber tekne, ekiplerin incelemesini tamamlamasının ardından kazada, yaşamını yitiren Türkiye Off Road Şampiyonları'ndan Kenan Çarpışantürk'ün yakınlarına teslim edilecek. 
Kaza sırasında fiber teknede bulunan Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik yüzerek kıyıya çıkmayı başarmış ve kurtulmuştu. Kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni ise önceki gün sabaha karşı bulunmuştu. Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları ise dördüncü gününde devam ediyor.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-03-01 15:03:30

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