Çanakkale’de maden ocağı göçtü: 1 işçi göçük altında

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Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan CVK maden ocağında göçük meydana geldi.

Yenice ilçesine bağlı Karaaydın köyünde bulunan CVK maden ocağında göçük oldu. İşçi G.B. tahkimatın çökmesi sonucu 4050 metre derinlikte göçük altında kaldı. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin katıldığı işçi G.B.’yi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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