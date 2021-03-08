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(Özel) Çanakkale’nin ‘Şoför Nebahat’ı Günde 10 saat direksiyon sallayan anne, ev bütçesine katkı sağlıyor Üniversite mezunu 3 çocuk annesi Özlem İğne geçimini sağlamak için otobüs şoförlüğü yapıyor

İHA

(Özel) Çanakkale’nin ‘Şoför Nebahat’ı Günde 10 saat direksiyon sallayan anne, ev bütçesine katkı sağlıyor Üniversite mezunu 3 çocuk annesi Özlem İğne geçimini sağlamak için otobüs şoförlüğü yapıyor

Çanakkale’de 1,5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Özlem İğne, vatandaşlardan tam not alıyor. Otobüs şoförlüğü toplumda her ne kadar erkeklerin yaptığı meslek olarak bilinse de direksiyon başındaki kadın sayısında gözle görülür bir artış var.
Çanakkale’de, özel halk otobüslerinde yaklaşık 1,5 yıldır otobüs şoförlüğü yapan üniversite mezunu Özlem İğne (42), kentte otobüs şoförlüğü yapan 3 kadından biri ve 3 çocuk annesi. Farklı iş kollarında uzunca bir süre çalıştıktan sonra hayallerinin mesleği olan otobüs şoförlüğü için eğitim alan İğne, şehir içi hatlarda direksiyon sallayarak ev bütçesine de katkı sağlamaya devam ediyor.
Günde 8 ile 1 saat arası farklı vardiyalarda görev yaptığını belirten Özlem İğne, “İlk başladığımız sıralarda daha bir şaşkın ve mutlu ifadeler vardı. Şimdi, biraz biraz alıştılar ama halen memnuniyetlerini dile getirmeden inmiyorlar sağ olsunlar. Meslekle ilgili çok anımız var. Her gün eve gittiğimde farklı farklı şeyler anlatıyorum ama şimdi sorunca birden hatırlamak zor oluyor tabii ki ama yolcuların sizi hatırlaması, sorması, ‘nerelerdeydiniz’, ‘ne zamandır bu hatta yoktunuz’ diye özlemlerini dile getirmesi beni motive ediyor. İyi ki bu işi yapıyorum dedirtiyor” dedi.

“Kadınların hepsi şoför olsa serzenişlerinin sebebi kullandığımız üslup”
Gece ve gündüz vardiyalarında çeşitli hatlarda çalıştığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten İğne, “Şimdi bize davranışlarından mı yoksa bizim onlara olan davranışlarımızın farkından mı kaynaklıyor? O durum karşılıklı bence. Çünkü bizden nazik davranış ve güler yüz görüyorlar. Onların da ifadeleri ona göre yumuşuyor ve ona göre davranıyorlar. Hem gece hem de gündüz çalışıyoruz. Çok şükür, hiçbir vardiyada sıkıntı yaşamadık. Ne kadın ne de erkek yolcudan hiçbir sorun yaşamadık. Hepsi saygılı ve anlayışlıydı ama dediğim gibi karşılıklı kullanılan dil çok önemli. Zaten, ‘kadınların hepsi şoför olsa’ serzenişlerinin sebebi de bizim kullandığımız üslup” diye konuştu.

“Kadın haklarının ayrıyeten konuşulmadığı bir dünyada biz de varız diyoruz”
Kadınların eski zamanlardan bu yana birçok iş kolunda başarılı işlere imza attığını da sözlerine ekleyen İğne, “Kadın aslında eskiden beri her iş kolunda var. Sadece bunun yayınlanması ya da dile getirilmesi eksik veya azdı. Yoksa, biz ilk kadın şoförler değiliz. Pek çok yerde; gerek uzun yol, gerekse kamyonda kadın şoförler vardı. Başka iş kollarında da vardı, çok daha değerli mesleklerde. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, hakların her zaman sosyal ve ekonomik eşitlikte olması için mücadele verilen bir gün. Bu konuda artık mücadele vermek zorunda kalmadan, insan haklarının olduğu yerde kadın haklarının ayrıyeten konuşulmadığı bir dünyada yaşamak için biz de varız diyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha yolun başındayım, abilerimizden çok şey öğreniyorum”
Hayal ettiği meslek için eğitim aldığını ve hemen çalışmaya başladığını söyleyen İğne, “Esasen aslında bu bir anlık olay, bir rüya gibi. Kendimi bir otobüsün içinde geçerken hayal etmiştim. ‘Ben bunu yapmalıyım, yapabilirim’ dedim ve hemen onun için eğitimlerimi aldım. Hatta üstüne direksiyon hocalığı eğitimi de aldım. Yani elimden geldiğince iyi bir şekilde ifa etmeye çalışıyorum. Daha yolun başındayım ama abilerimizden de çok şey öğreniyoruz tabii ki. Sağ olsunlar onlar da bizden desteklerini esirgemiyorlar. Çalıştığımız arkadaşlarımız da bize hep yardımcı oldular. Köstek değil, destek olmak için varlar. Ailem de hayatlarından memnun, güzel bir iş yapıyorsunuz, güzel dönüşler alıyorsunuz. Dolayısıyla onlar da gurur duyuyor ve hoşlarına gidiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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