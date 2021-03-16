ÇOMÜ işbirliğinde Troya Kültür Rotası’na katkı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğinde bölgede 'Troya Kültür Rotası' için protokol imzalandı.

ÇOMÜ, Ezine Kaymakamlığı, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Geyikli Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

ÇOMÜ Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirilen imza törenine; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ile Ezine Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Giray Öğe katıldı.

Çanakkale ili, Ezine İlçesi, Geyikli Belediyesinde uluslararası ve ulusal düzeyde spor faaliyetlerinin de gerçekleştirilebileceği şekilde planlanan günübirlik kullanım alanları, park ve yeşil alanlar ile sosyal ve kültürel tesis alanlarının oluşturulmasına ilişkin çalışmaları içeren proje kapsamında; “Troya Kültür Rotası” üzerinde yer alan üç farklı lokasyonun düzenlenerek turizme kazandırılmasıyla bölgeye uluslararası prestij kazandırılması, çadır ve kamp alanlarında belirlenecek kıyı, kara ve spor branşlarının, turnuvaların yapılabileceği spor turizm alanlarının ve alt yapının oluşturulması, insanların doğal ortamda uluslararası standartlara sahip kaliteli ve konaklamalı vakit geçirmelerinin sağlanması, bölgenin tarih ve kültürünün tanıtımının yapılması ile bölgenin sahip olduğu diğer kültür rotaları ve gastronomi açısında zenginlikler konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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