Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz"

Çanakkale Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ilçede alt yapı ve üst yapı sorunlarını hızla çözümler üreterek yapıyoruz.
"İşimiz Gücümüz Çan" diyerek ilçedeki sorunlara hızla çözümler üreten Başkan Bülent Öz,, "İlçemizde bir kanalizasyon sorununu daha çözüyoruz." diyerek H. İbrahim Bodur Stadyum Sokak hattında gerçekleştirilen alt yapı çalışması hakkında bilgi verdi. Gerçekleştirilen çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Bülent Öz, "Uzun yıllar sıkıntı yaşayan H. İbrahim Bodur Stadyum Sokak sakinlerinin kanalizasyon hattı bypass çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları bugün yerinde inceleyerek çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.