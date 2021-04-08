Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı



Sadettin AKGÜN/YENİCE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Yenice ilçesine bağlı Karabey ve Torhasan köylerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi.

İlçeye bağlı Karabey ve Torhasan köylerinde vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu´nca, bugün saat 21.00 itibari ile 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları ise köy muhtarlıkları ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Bu arada, köy muhtarları ve köy imamları tarafından sık sık anonslar yapılarak, vatandaşların koronavirüs tedbirlerine daha dikkatli davranması konusunda uyarılarda bulunulacak.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice Sadettin AKGÜN

2021-04-08 15:59:38



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