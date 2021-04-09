Türkiye’nin en büyük adasında bir köy karantinaya alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük adasında bir köy karantinaya alındı

İHA

Türkiye’nin en büyük adasında bir köy karantinaya alındı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde artan korona virüs (Covid19) vakalarının yayılımını engellemek amacıyla bir köy 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Türkiye’nin en büyük adası olan ve 10 köyü bulunan Gökçeada’da artış gösteren korona virüs vakaları nedeniyle Şirinköy köyü 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Gökçeada Kaymakamı Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları şöyle; “İlçemiz Şirinköy Köyü 08.04.2021 Perşembe günü saat 16.00 itibariyle 14 gün süreyle, saptanan Koronavirüs (Covid19) vakalarının yayılımını engellemek, halk sağlığını korumak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunun 27. ve 72. Maddeleri doğrultusunda karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez gerçek ailesi tarafından toprağa verildi
YEREL HABERLER Yanlış defnedildiği için çıkarılan cenaze, bu kez ...
Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Biga’da samanlık yangını
YEREL HABERLER Biga’da samanlık yangını
Biga’da Başkan Sert güven tazeledi
YEREL HABERLER Biga’da Başkan Sert güven tazeledi
Teknolojiyle kullanımdan kalkan eşyalar, antikacılarda değer buluyor
YEREL HABERLER Teknolojiyle kullanımdan kalkan eşyalar, ...
Çanakkale’de yanlış yere defnedilen kişi çıkarılarak aile mezarlığına defnedildi Çanakkale’de aynı isimli hastaların evrakları karışınca yanlış kişi defnedildi Yanlış gömülen cenaze diğer ailenin hem komşusu hem de uzaktan akrabası çıktı
YEREL HABERLER Çanakkale’de yanlış yere defnedilen kişi çıkarılarak ...
Çanakkale'de, FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı (2)
YEREL HABERLER Çanakkale'de, FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için ...
Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için gözaltı kararı
YEREL HABERLER Çanakkale'de FETÖ şüphelisi 15 adliye personeli için ...
Çanakkale'de 4 köy, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 4 köy, karantinaya alındı
Recep isimli hastaların evrakı karıştı, öldü sandıkları babaları yerine başkasını toprağa verdiler/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Recep isimli hastaların evrakı karıştı, öldü ...
Çanakkale'de otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobilde 3 ruhsatsız tabanca ele ...
Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce şok oldular Çanakkale’de aynı isimli hastaların evrakları karışınca yanlış kişi defnedildi
YEREL HABERLER Öldü diye defnettikleri babalarını hastanede görünce ...
Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 2 köy için karantina kararı
Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı/ Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı/ Ek Fotoğraflar
Gökçeada seferlerine fırtına engeli
YEREL HABERLER Gökçeada seferlerine fırtına engeli
Çanakkale´de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre uzatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale´de 1 mahalle karantinaya alındı, köyde süre ...
Çan’da 2 köye Covid-19 karantinası
YEREL HABERLER Çan’da 2 köye Covid-19 karantinası
Çanakkale’de bir köy daha karantinaya alındı Kayadere’nin de karantina süreci uzatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de bir köy daha karantinaya ...
Karacabey köyünde tedbir amaçlı kahvehaneler kapatıldı
YEREL HABERLER Karacabey köyünde tedbir amaçlı kahvehaneler ...
Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında
YEREL HABERLER Çanakkale'de FETÖ operasyonu; 3 asker gözaltında
Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Öz: "Kanalizasyon meselesini çözüyoruz"
Çanakkale’de FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 3 muvazzaf askere gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına ...
Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale'de 2 köy karantinaya alındı
Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor
YEREL HABERLER Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor