Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi

DHA

Bayramiç beyazı, Avrupa Birliği'nde tescillendi


Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yetişen nektarin 'Bayramiç beyazı', Avrupa Birliği Coğrafi İşaret tesciline kavuştu. Bayramiç beyazı, Türkiye'nin Avrupa'daki tescilli 7'nci ürünü oldu.
Bayramiç´te Kazdağları´nın endemik meyvesi olan coğrafi işaretli nektarini 'Bayramiç beyazı', 7 bin dönüm alanda erkenci, orta ve geç olmak üzere 3 dönemde yetiştiriliyor. Ürün, yurt dışına ihraç edildiği gibi Türkiye'de İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük kentlere gönderiliyor. 2013 yılında 'Bayramiç beyazı' adıyla Türkiye'de coğrafi işaret tescili yapılan ürün rengi, tadı, kokusu ve aroması ile tüketici tarafından beğeniliyor ve diğer nektarin çeşitlerine göre daha uzun süre dayanıklılık gösteriyor. Büyük kentlerde yaşayanların lezzeti nedeniyle vazgeçmediği Bayramiç beyazı, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.
Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Türk Patent Enstitüsü'ne yaptıkları başvurunun ardından 2013 yılında coğrafi işaret tescili yapılan Bayramiç beyazını markalaştırmak için girişimlerinin sürdüğünü söyledi. 2016 yılında yaptıkları müracaat sonucunda Bayramiç beyazının 4 çeşit fidan tescilinin gerçekleştiğini anlatan Pehlivan, "Bayramiç beyazına Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili almak için de başvurumuzu yapmıştık. 16 Aralık tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ilan yayımlandı. 3 aylık sürede itiraz olmadı ve Bayramiç beyazı uluslararası normlarda belgesini almış oldu. Bundan sonra Bayramiç beyazının paketleme, ambalajlama ve yönetimsel işlevini yapmak zorundayız. Coğrafi işaret almakla mesele bitmiyor" dedi.
'AVRUPA'YA BAYRAMİÇ BEYAZI BAYRAĞINI DİKECEĞİZ'
Bayramiç beyazının, Avrupa Birliği coğrafi işaret tescili alan Türkiye'nin 7'nci ürünü olduğunu belirten Pehlivan, "Biz Avrupa'ya Bayramiç beyazı bayrağını dikmiş olacağız. Üretim noktasında sıkıntımız yok. Pazarlama noktasında Avrupa Birliği'nin ülkelerinin market reyonlarında Bayramiç beyazı yerini almış olacak. İhracatın önü tamamen açılmış olacak. Tüm yerel ve büyük zincir marketlerinde Bayramiç beyazı satışa sunulacak. Bu ürün farklı isimler altında satılıyordu. Ama bu sorun şimdi aşılmış oldu" diye konuştu.
ÜRÜNÜN TANINABİLİRLİĞİ ÖNEMLİ
Bayramiç beyazının satışından çok tanınabilirliğinin önemli olduğunu kaydeden Pehlivan, "Avrupa'da çok değişik seminerlere çağrılıyoruz. Ama Bayramiç Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Odası olarak çağrılmıyoruz. Bayramiç beyazı coğrafi işaretli bir ürün olduğu için çağrılıyoruz. Avrupa'da coğrafi işaretler çok büyük bir farkındalık yaratıyor. Amacımız farkındalık yaratıp üreticinin daha fazla para kazanması. İnsanlar beyaz nektarin yiyebilir ama Bayramiç beyazının tadı farklıdır. Bugün Bayramiç beyazı ile beyaz nektarini ayıran özellikler vardır. Bunun laboratuvar analizleri, tahlilleri, üniversite hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla mevcuttur. Açıkçası coğrafi işaretli ürün daha kaliteli bir üründür. Sürdürülebilir bir tarımla yapılan üründür" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL
2021-04-17 16:27:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Çanakkale içi toz taşınımı uyarısı
Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı
YEREL HABERLER Yenice’de çocuk parkına çirkin saldırı
Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak göçmen kurtarıldı 
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, 2 lastik bottaki 110 kaçak ...
Tarihi Alan Başkanlığı’ndan müzelere Covid-19 ayarı
YEREL HABERLER Tarihi Alan Başkanlığı’ndan müzelere Covid-19 ayarı
Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline kavuştu Bayramiç Beyazı, Türkiye’nin Avrupa’daki tescilli 7. ürünü oldu
YEREL HABERLER Bayramiç Beyazı, Avrupa Birliği coğrafi işaret ...
Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
YEREL HABERLER Ezine Kaymakamı Uzan, Covid-19 denetimlerine katıldı
Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Trakya Üniversiteler Birliği 18. Alt Kurul Toplantısı ...
AK Partili Turan: “Çiftçilerimizin kredi borçları yapılandırılıyor”
YEREL HABERLER AK Partili Turan: “Çiftçilerimizin kredi borçları ...
Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi geçti
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı'ndan 2 günde 4 Rus savaş gemisi ...
Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (4)
YEREL HABERLER Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (4)
Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarıldı
YEREL HABERLER Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarıldı
Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (3)
YEREL HABERLER Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (3)
Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Bozcaada’da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor
Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı´ndan ...
Rusya gemilerini Karadeniz'e çekiyor...İki savaş gemisi Çanakkale'den geçti Rus savaş gemileri peş peşe Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Rusya gemilerini Karadeniz'e çekiyor...İki savaş ...
Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu/Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu/Ek Fotoğraflar
Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Bozcaada'da kargo gemisi karaya oturdu (2)- Yeniden
Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
YEREL HABERLER Bozcaada'da bir gemi karaya oturdu
Çanakkale, Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya oturdu 
YEREL HABERLER Çanakkale, Bozcaada açıklarında kargo gemisi karaya ...
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni Türk askerleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 51 düzensiz göçmeni ...
Tenedos-Bozcaada bilimsel kazıları başlıyor
YEREL HABERLER Tenedos-Bozcaada bilimsel kazıları başlıyor
Vaka sayıları artan Çanakkale´de, sahiller ve parklar halka kapatıldı
YEREL HABERLER Vaka sayıları artan Çanakkale´de, sahiller ve parklar ...
Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. Dr. Şener: “Korona virüs aşılarından sonra 3 ile 6 ay arasında diğer aşı grubundan tek doz hatırlatma aşısı vurulmalı”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Şener’den Covid-19 aşılarıyla ilgili önemli açıklama Prof. ...