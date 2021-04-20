Çanakkale açıklarında 54 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 54 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri bırakılan can salı içerisindeki 54 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılan 54 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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