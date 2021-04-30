5 bin yıllık Troya için yıkım olan at, bugün güvenliği sağlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 bin yıllık Troya için yıkım olan at, bugün güvenliği sağlıyor

DHA

5 bin yıllık Troya için yıkım olan at, bugün güvenliği sağlıyor


Burak GEZENMustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´deki 5 bin yıllık Troya Ören Yeri´nin güvenliği, artık atlı jandarma timine emanet. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Troya Savaşı sırasında at bizim için bir güvenlik problemi yarattı. Tahta at bu kentin yıkımına giden yolu açtı. Fakat bugün itibarıyla at, Troya için güvenlik, kuvvet ve estetik demek" dedi.
UNESCO'nun 1998 yılında 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aldığı 5 bin yıllık medeniyete ev sahipliği yapan, 10 yıl süren savaşlar, yangınlar ve depremlerle defalarca kez yıkılıp yeniden kurulan Troya, Çanakkale'nin turizmdeki lokomotifi olmaya devam ediyor. Troya Ören Yeri, pandemi öncesine kadar her yıl ağırladığı yüz binlerce ziyaretçiyle hem Çanakkale hem de Türkiye için çok önemli bir destinasyon merkezi olurken, dünyanın farklı ülkelerinden pek çok turistin ilgisini çekiyor.
Troya Ören Yeri'nde emniyet ve asayiş hizmetleri için Troya Müze Müdürlüğü'nün talebiyle İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Troya Atlı Jandarma Tim Komutanlığı kuruldu. Troya Atlı Jandarma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bahattin Hava'nın sevk ve idaresindeki atlı jandarma timi, Troya Müzesi ile Ören Yeri'nde her gün devriye faaliyeti icra ediyor.
Devriye Komutanı Jandarma Üstçavuş Seda Ünal'ın bindiği 10 yaşındaki Hollanda ırkı 'Erbay', Uzman Jandarma Çavuş İsmail Avcu'nun bindiği 8 yaşındaki Sel France ırkı 'Candaş' ve 16 yaşındaki Alman ırkı 'Ülkem' isimli atlar, Troya Müzesi ile Ören Yeri'nde asayişi ve emniyeti sağlıyor. Atlı jandarmalar, Ören Yeri'ni gezmeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, kalıntılar arasında atlı jandarmalarla fotoğraf çekiliyor.
'BUGÜN AT, TROYA İÇİN GÜVENLİK, KUVVET VE ESTETİK DEMEK'
Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, pandemiden öncesi 2019 yılında Troya Ören Yeri ve Müzesi´nin yıllık 800 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi. Ziyaretçilerin güvenliğinin sağlanması meselesi olduğunu belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu konuda bir gayretimiz vardı. İçişleri Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Jandarma Komutanlığımız ile iş birliği yaptık. Troya Ören Yeri´nde belki de Türkiye´de ilk atlı jandarma merkezimiz kuruldu. Atlı jandarmamızın alana kattığı bir güvenlik duygusu var. Aynı zamanda da turizm alanında estetik bir görüntü çiziyor. Her şeyden önemlisi atlı jandarmanın bu alanın hikayesiyle çok ortak özellikleri var. Troya Savaşı´ndan çok önce Priamos´un babası Laomedon burada Troya kralı olarak çok iyi atlar yetiriyordu. Bu yetiştirdiği atların ünü Yunanistan´a kadar gitmişti. Troya Savaşı´ndan önce 6 Yunan gemisiyle buradan o atları almak için bir savaş yapıldığını biliyoruz. Troyalılar iyi at yetiştiricileri ve iyi at sürücüleri olarak biliniyorlar. Dolayısıyla bugün atlı jandarmamız hem Troya hikayesine hem de Türk kültüründeki o hikayeye çok kuvvetli bir gönderme içeriyor. Troya Savaşı sırasında at bizim için bir güvenlik problemi yarattı. Troya atı kentin yıkımına giden yolu açtı. Fakat bugün itibari ile at Troya için güvenlik, kuvvet, estetik demek. Dolayısıyla da jandarma Komutanlığımıza çok müteşekkiriz. Bize ve bu alana çok büyük bir kıymet kattılar" dedi.
'TROYA ATI, DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ HİLESİDİR'
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Troya Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ise, "Homeros Destanı'nın en önemli mitolojik olaylarından bir tanesi Troya Kenti´nin yıkımına neden Troya Atı'dır. Troya Atı, dünyanın en büyük savaş hilesidir. Günümüzde özellikle Troya Ören Yeri´nin atlı güvenlikçiler tarafından korunması hem güvenlik açısından hem buraya gelen ziyaretçilere Troya Atı mitolojisiyle günümüz arasında bir bağ kurması açısından bence çok faydalı ve önemlidir" diye konuştu.
'ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA'
Troya Ören Yeri´ni gezerken gördüğü atlı timi çok beğendiğini belirten Pınar Erdoğan ise, "Buranın sincapları da çok meşhur. Bugün de sincap beslemeye geldik. Bu da yeni bir uygulama çok hoşumuza gitti. Ben öncelikle bayan jandarmamızı çok beğendim. Kadınların böyle olaylara teşvik olmasını istiyorum. Bence çok güzel bir uygulama. Atlarda muhteşem zaten" ifade etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ
2021-04-30 11:10:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
YEREL HABERLER Çanakkale'de tam kapanmanın ilk gününde sessizlik
Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH hastası eşini tedavi etti
YEREL HABERLER Kazdağları’ndan topladığı çam kozalaklarıyla KOAH ...
Çanakkale’de 17 günlük ‘tam kapanma’ başladı
YEREL HABERLER Çanakkale’de 17 günlük ‘tam kapanma’ başladı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çim biçme ve temizleme çalışmaları sürüyor
Çanakkale’de ‘tam kapanma’ öncesi korkutan yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Çanakkale’de ‘tam kapanma’ öncesi korkutan yoğunluk ...
Çanakkale’de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir aranıyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de kayıp zihinsel engelli kadın 24 saattir ...
Çanakkale'de kaybolan engelli kadını arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaybolan engelli kadını arama ...
Bozcaada'ya bağda çalışan üzüm temalı kız heykeli
YEREL HABERLER Bozcaada'ya bağda çalışan üzüm temalı kız heykeli
Ayvacık açıklarında, 5 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvacık açıklarında, 5 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de uyuşturucu partisine polis baskını
YEREL HABERLER Çanakkale’de uyuşturucu partisine polis baskını
Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor
YEREL HABERLER Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor
Çanakkale açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Çanakkale açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale’de kayıp zihinsel engelli kadın için arama başlatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de kayıp zihinsel engelli kadın için arama ...
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
YEREL HABERLER Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis ...
Jandarmanın bulduğu, nesli tükenmekte olan balabana tedavi
YEREL HABERLER Jandarmanın bulduğu, nesli tükenmekte olan balabana ...
Pegai Kalesindeki arkeoloji çalışmaları tarihe ışık tutacak
YEREL HABERLER Pegai Kalesindeki arkeoloji çalışmaları tarihe ışık ...
Yaralı balaban kuşuna jandarma şefkati
YEREL HABERLER Yaralı balaban kuşuna jandarma şefkati
Hayalet şehre dönen Assos Antik Liman’da kaya ıslahı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Hayalet şehre dönen Assos Antik Liman’da kaya ıslahı ...
Çanakkale’de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale’de otomobil takla attı: 1 ölü, yaralı
'Afet bölgesi' Assos Antik Liman yolunda, kaya ıslahı başladı
YEREL HABERLER 'Afet bölgesi' Assos Antik Liman yolunda, kaya ıslahı ...
1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halat kablolarının montajı tamamlanmak üzere
YEREL HABERLER 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ana halat kablolarının ...
Çanakkale'de otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ağır yaralı
YEREL HABERLER Çanakkale'de otomobil takla attı; sürücü öldü, eşi ...