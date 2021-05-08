Çanakkale'de pazar yerinde tedirgin eden görüntü



Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi ile bugün Çanakkale'de de kurulan pazarda yoğunluk oluştu. Maske kullanımına dikkat eden vatandaşların sosyal mesafeyi ihlal ettikleri görüldü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açıldı. Çanakkale kent merkezinde de sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapıldığı İsmetpaşa ve Esenler Mahallesi'nde Pazar yeri kuruldu. Polis ve zabıta ekipleri İsmetpaşa Mahallesi'ndeki pazar yerine giriş yapan vatandaşlara HES kodu uygulaması yaptı. HES kodu sorgulaması sırasında uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar alışveriş sırasında da yoğunluk oluşturdu. Vatandaşların alışverişleri sırasında sosyal mesafe kuralı unutulurken, ortaya çıkan görüntüler tedirginlik yarattı.

Pazar yerinde, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-05-08 17:04:58



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