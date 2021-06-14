Çanakkale´de 198 metreküp müsilaj toplandı



Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, bugün de devam etti. Çanakkale'de bugüne kadar 198 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale´de Yat Limanı içinde sürdürüldü. Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor. Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN

2021-06-14 12:01:19



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