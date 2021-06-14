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Çanakkale´de 198 metreküp müsilaj toplandı

DHA

Çanakkale´de 198 metreküp müsilaj toplandı


Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı´nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, bugün de devam etti. Çanakkale'de bugüne kadar 198 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale´de Yat Limanı içinde sürdürüldü. Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor. Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı.   DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-06-14 12:01:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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