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Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti

DHA

Çanakkale'de müsilajın deniz altındaki görüntüsü tedirgin etti


Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, müsilaj temizleme çalışmalarının başladığı 8 Haziran'dan bu yana 428 metreküp müsilaj toplandı. Çanakkale Boğazı'nda denizin altında, müsilaj yoğunluğundan dolayı görüş mesafesi düşük.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizleme çalışmaları, Çanakkale Yat Limanı'nda devam ediyor. Deniz yüzeyinde biriken müsilaj, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Vaktör' aracının da desteğiyle çekilip bertarafı için götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, çalışmanın başından bu yana kentte 428 metreküp müsilajın toplandığını açıkladı.
SU ALTINDA ÜRKÜTÜCÜ GÖRÜNTÜ
Kent merkezine bağlı Kepez Beldesi sahilinde, balık avlamak için geçen gün zıpkınla sportif dalış gerçekleştiren Cesur Küçükler, uzun süredir deniz üzerinde oluşan görüntünün su altındaki boyutunu da kaydetti. Küçükler, "Geçen perşembe dalgıç elbiseleriyle dalış yaptım. Zıpkınla balık avlayacaktım. Ancak su altındaki görüntü tedirgin edici. Müsilaj yoğunluğundan göz gözü görmüyor. Zaten av yapamadan da çıkmak zorunda kaldım" dedi.
Çanakkale kordonunda yürüyüş yaparken gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Ferda Saraç, "Müsilaj, çok tehlikeli. Düzelene kadar denize giremeyeceğiz. Bu görüntüden memnun değiliz. Çok acı bir durum. Müsilajın fotoğrafını çekip hikayeme koyuyorum. İnsanlar merak ediyor, soruyorlar; 'Çanakkale'de, Bozcaada'da var mı?' diye. Bu yaz da müsilaj çıktı" diye konuştu.
Okay Güller ise, "Müsilaj görüntüsünden hiç memnun değiliz. Bütün balıkların öldüğünü söylüyorlar. Müsilaj pislik bir şey, Bozcaada'ya, Geyikli'ye kadar dayandı. Ege Denizi'ne girdi. Denize kesinlikle girmem. Müsilajın, fabrikaların atıklarından oluştuğunu söylüyorlar, nasıl gireceğiz denize" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-06-21 14:46:55

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